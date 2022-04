Europas Campingplätze: Unter 30 Euro pro Nacht geht wenig

Das Portal camping.info wertete die Tarife von 23.000 europäischen Campingplätzen aus. Die Preisspanne für eine Campingnacht reicht demzufolge von 12 bis 37 Euro für zwei Personen in der Hauptsaison inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe.

Am teuersten ist Camping in der Schweiz (37,22 €) und Italien (36,95 €), gefolgt von Kroatien (36,06 €), Spanien (34,12 €) sowie Österreich (31,92 €) und Slowenien (30,13 €). Weniger als 15 Euro kostet eine Nacht auf einem Campingplatz in der Türkei, Moldawien, Nordmazedonien und Albanien.

In Österreich befinden sich die teuersten Campingplätze in Vorarlberg (36,38 Euro pro Nacht), Tirol (35,61 €) und Kärnten (34,33 €) und die preiswertesten in Wien (24,50 Euro).

Beim camping.info-Award 2022 wurden übrigens 22 österreichische Campingplätze in die Top 100 gewählt, davon drei in die Top 10. Der Grubhof aus St. Martin bei Lofer wurde sogar zum zweitbeliebtesten Campingplatz in Europa gewählt.

Hier der Preisvergleich im Detail:

37,22 Euro Schweiz

36,95 Euro Italien

36,06 Euro Kroatien

34,12 Euro Spanien

31,92 Euro Österreich

30,13 Euro Slowenien

30,00 Euro Dänemark

25,79 Euro Norwegen

25,42 Euro Großbritannien

25,21 Euro Deutschland

24,86 Euro Luxemburg

24,82 Euro Schweden

24,70 Euro Finnland

24,60 Euro Griechenland

24,54 Euro Frankreich

23,95 Euro Niederlande

23,63 Euro Irland

22,34 Euro Island

21,33 Euro Belgien

20,96 Euro Ungarn

19,44 Euro Litauen

19,12 Euro Estland

18,92 Euro Portugal

18,04 Euro Serbien

17,99 Euro Lettland

17,97 Euro Slowakei

17,15 Euro Bulgarien

16,85 Euro Tschechien

16,81 Euro Bosnien-Herzegowina

16,54 Euro Polen

16,47 Euro Montenegro

15,42 Euro Rumänien

14,96 Euro Türkei

14,72 Euro Nordmazedonien

14,67 Euro Moldawien

12,85 Euro Albanien