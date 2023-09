Estland: Warum man Tallinn vom Nullpunkt aus entdecken sollte

Eva-Maria, die geduldige Führerin einer sechsköpfigen Reisegruppe, wiederholt es mehrmals: sü-nni-päe-va-nä-dal-al-õpu-peo-pära-stlõ-una-väsi-matus. Aber vergeblich. Der Hunger ihrer müden Schützlinge ist zu groß. Aber kaum sitzen sie nach dem langen Sightseeingtag im Restaurant werden alle aufs Neue verwundert. Der Kellner stellt duftendes Brot auf den Tisch, serviert die Getränke und zündet eine Kerze an. Dann flüstert er in die Runde: „Just wait a second. Don’t eat the bread yet. I will be back.“

Die Gruppe schaut irritiert, aber wartet brav auf das versprochene Signal. Nach einigen Minuten kommt er zurück, schaut prüfend auf den Tisch und sagt: „I think, now it’s time.“ Dann nimmt er eine Scheibe Brot, taucht sie in das geschmolzene Wachs der Kerze, beißt zu. Die Gruppe schaut verblüfft; er grinst kauend und geht. Nach einigem Gemurmel traut sich der Erste und siehe da: aus Kerzenwachs wurde Knoblauchpilz-Butter. Kurz genannt: Butterkerze. Die Esten verwundern.