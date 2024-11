Erstes Schiff der Welt erreicht den Nordpol der Unzugänglichkeit

Die Le Commandant Charcot erreichte am 12. September unter Leitung des Kapitäns Étienne Garcia als erstes Schiff der Welt den Nordpol der Unzugänglichkeit. Dieser Punkt in der Hocharktis liegt am weitesten vom Festland entfernt und wurde in der Geschichte der Polarerforschung zuvor noch nie mit einem Schiff erreicht. „Das Erreichen des Nordpols der Unzugänglichkeit ist ein Moment von seltener Intensität. Es ist vor allem ein gemeinsames Abenteuer, das durch die Leidenschaft und das Know-how von Ponant ermöglicht wurde“, sagte Kapitän Étienne Garcia. Die Reederei Ponant hat mit der ersten transarktischen Reise, die Anfang September in Nome (Alaska) gestartet ist, und nach knapp drei Wochen in Longyearbyen, Spitzbergen, endet, einen Meilenstein in der Geschichte der Schifffahrt gesetzt. Ponants Kreuzfahrtschiffe führen Luxusexpeditionskreuzfahrten in die abgelegensten Regionen der Welt.