„Entdeckerviertel“: Von den Grenzen und Kräften des Wassers

Wasser teilt, Wasser verbindet. Es formt die Landschaft – und irgendwie auch die Menschen. Etwa die deutsch-österreichischen Grenzflüsse Inn und Salzach: Sie bieten Raum für Abenteuer und erzählen seit jeher Geschichten. Die Reise-Journalistin Christiane Reitshammer reiste durch ihre frühere Heimat und sprach mit Experten, Naturführern und -liebhabern, um über „s'Entdeckerviertel“ (entdeckerviertel.at) zu schreiben – unter diesem Namen wird die Grenzregion Bayern, Oberösterreich und Salzburg touristisch vermarktet. „Man glaubt, man kennt seine Heimat, dabei gibt es vieles, was einem einfach nicht bewusst ist“, gesteht Reitshammer, die direkt an der Mattig aufgewachsen ist. Der Fluss entspringt, wie passend, in der Ortschaft Ursprung, durchfließt dann die Salzburger Seenlandschaft und das westliche Innviertel, um schließlich in den Inn zu münden.

Dichtes Wassernetz