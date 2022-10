Einschwingen: Wo die besten Ski-Openings stattfinden

Zum Auftakt der Skisaison bieten einige Destinationen musikalische oder sportliche Highlights: Von 4.–6. November findet im Funpark Stubai Zoo am Stubaier Gletscher das „Snowboard Opening“ statt. An der Bergstation Eisgrat kann neuestes Equipment von über vierzig Marken kostenlos getestet werden. In Ischgl geht’s offiziell am 26. November los, wenn Sean Paul beim „Top of the Mountain Opening Concert“ mit Dancehall-Musik für Stimmung sorgt. Obertauern lockt am 2. Dezember mit einem Sarah Connor-Konzert, auch die Söhne Mannheims treten auf. Musikalisch startet auch das Skigebiet Hochzeiger im Pitztal, am 10. Dezember darf sich winterfestes Publikum auf temperamentvollen Latin-Pop von Àlvaro Soler freuen. Ebenfalls am 10. Dezember heißt es „Rise & Fall“ in Mayrhofen im Zillertal. Beim spektakulären Staffelbewerb loten Spitzensportler und Amateure beim Skibergsteigen, Mountainbiken, Paragleiten und Skifahren ihre Grenzen aus. Dieses Jahr neu sind ein Single- und ein Kids-Race mit Hindernislauf und Skifahren.

Snow Space Salzburg setzt beim „Winter Start-up 23“ von 8.–11. Dezember auf Ambitionierte. Wer bei der „Skiline Challenge“ am Samstag bzw. am Sonntag die meisten Höhenmeter zurücklegt, erhält brandneue Ski. Den Abschluss des Veranstaltungsreigens macht das Winteropening in der Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental am 17. Dezember.