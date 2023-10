Ein KURIER Leserabend, der Lust auf Meer machte

Unter den interessierten Gästen sind auch Andrea und Thomas. Die zwei Vösendorfer haben bereits fünf Reisen mit MSC erlebt, „die sechste geht in die Emirate“. Ihnen gehe es nicht um Luxus, sondern um die Route. Sie schauen sich die Städte an, wo es ihnen besonders gefällt, da fahren sie dann wieder hin, für länger.

Hier sieht Gollner einen Vorteil: „Die Tagesausflüge bei Kreuzfahrten sind in jeder Region anders.“ In Skandinavien schaut man sich die Fjorde an und wandert, im Mittelmeer gibt es Städteführungen und Radtouren und in der Karibik geht man schnorcheln. Eines ist aber überall gleich: Der Blick aufs endlose Meer.