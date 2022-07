Digitale Nomaden: Österreich unter Top 10 der besten Umzugsorte

Deutschland rangiert mit einem Expat-Score von 9,24 an zweiter Stelle. Es hat zwar einen kleineren Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund (18,8 Prozent), dafür aber einen HDI von 0,947 und eine hohe Passstärke mit 190 visafreien Reisezielen.



Die Schweiz und Luxemburg liegen dahinter gleichauf an dritter Stelle. Mit dem außergewöhnlich hohen HDI von 0,955 in der Schweiz und dem hohen Anteil internationaler Menschen in Luxemburg, die mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, bieten beide Länder vielversprechende Möglichkeiten für Neuankömmlinge.