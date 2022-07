Eine Insel als Star: bunt, hinreißend, mythisch

Hollywood zu Gast

Und sie muss an Russell Crowe und Brad Pitt denken statt an die Kreuzritter des Johanniterordens, die sich 1530 auf dem Archipel ansiedelten. Crow drehte hier „Gladiator“, Pitt „Troja“. Das eint sie mit Robin Williams, der auf Malta für „Popeye“ vor der Kamera stand. Dieser Drehort existiert als entzückende Kulissenstadt „Popeye Village“ (eine Freizeit-Oase) nach wie vor, am Ufer der malerischen Anchor Bay. Nur das unwirklich-türkisfarbene Meer ist echt. Ach ja: Wer gerade nicht nach Malta reisen kann, geht ins Kino, um „Jurassic World“ anzuschauen. Gedreht wurde in Valletta, Vittoriosa, Mellieha. Der EU-Staat gilt als Europas Hollywood und beliebtes Filmdouble für echte und fiktive Länder, etwa Essos in „Game of Thrones“. Daran denkt die Reisende, während sie Menschen beobachtet, die auf der Dachterrasse einer Festung feiern. Malteser lieben ihre vielen Feste, laut, fröhlich und als weltweit bekannte „Pyromanen“ oft mit Feuerwerk.

Groß im Kleinen

Malta ist groß, obwohl als kleinster Inselstaat Europas mini: 316 Quadratkilometer im Vergleich zu Wien mit 414. Groß im Sinne dessen, was es zu bieten hat. Vielfalt und Kulturmix, ein Leben so bunt wie die hölzernen Alkoven der Häuser. Keine reine Bade-Destination, mehr als das. Es kann pulsieren wie in der Hauptstadt Valletta, deren Straßen schachbrettartig angelegt wurden, neun Straßen längs, zwölf Straßen quer, samt Meerblick, Shoppingmeile, edlen Restaurants und quirligen Bars. Oder im malerischen Barrakka-Garten, der einst als Exerzierplatz diente und von den Briten exotisch bepflanzt wurde. Eine Oase, in der die Reisende mit Ricotta gefüllte Pastizzi schmaust und Schatten tankt. Um danach Caravaggios Werk „Enthauptung des Heiligen Johannes des Täufers“ in der Hauptkirche des Johanniterordens, St. John’s Cathedral, zu bestaunen.

Leise Momente

Das maltesische Urlaubsleben kann aber auch für Momente leise werden, wie in Mdina, die „stille Stadt“ auf einem Hügel, von Bastionen befestigt. Hier zu spazieren, ist, als würde man durch eine andere Zeit schlendern. Die Stadt ist weitgehend autofrei, es leben nur wenige Menschen zwischen den Kirchen und Palästen. Zeitreisen sind auf Malta sowieso omnipräsent und die megalithischen Tempel der Insel älter als Ägyptens Pyramiden. Gemeinsam mit dem Hypogäum von Hal-Saflieni, einer mythisch-unterirdischen Tempelanlage und Grabkammer, gehören sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Reisende, die hier in Paola in die Tiefen hinabsteigt, verspürt die seltsame Magie ungelöster Geheimnisse. Für immer ein Rätsel, was diese Steinzeit-Baumeister damit beabsichtigten und vor allem, was aus ihnen geworden ist.