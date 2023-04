Diese kulinarischen Trips machen Gusto auf heimische Regionen

Salz in der Suppe

Am Wasser ist gut essen: Der Ausblick, die Luft und natürlich spezielle regionale Köstlichkeiten machen ein Essen an einem der Salzkammergutseen zu einem besonderen Erlebnis. Das weiß man in den acht Tourismusregionen nur zu gut. Mit dem Genussfrühling „Salz in der Suppe“ legt man den Fokus heuer zwischen 28. April und 28. Mai erstmals ganz darauf. Mit Veranstaltungen wie Frühstücken auf der Zille am Hallstättersee, SeeSushi von Junggastronom Dominik Edlinger am Wolfgangsee oder einem Besuch in der traditionsreichen Fischzucht Ausseerland.

salzkammergut.at

Felix Wirtshausfestival

Auch in Oberösterreich, aber „nur“ in der Region Traunsee-Almtal, widmet man sich schon seit einigen Jahren dem Mikrokosmos Wirtshaus. In allen Facetten kann man diesen bei den sechzig Veranstaltungen noch bis zum 29. April erleben. Um manche Klassiker herrscht auch heuer wieder richtig „G’riss“, es bleibt aber noch immer genug Spannendes, wie etwa Tapas während einer Schiffsrundfahrt am Traunsee genießen. Oder Osttiroler Kulinarik in Ohlsdorf verkosten, die Gourmetkoch Ernst Muhr unter dem Motto „Dolomitengenüsse“ aus seiner Heimat serviert.

wirtshausfestival.at

Mostviertler Feldversuche

Ein guter Koch kann auch improvisieren. Übers Jahr verteilt finden die „Feldversuche“ immer zu einem anderen, durchaus innovativen Thema statt. Da wird etwa auf dem Marktplatz von Neuhofen/Ybbs mit Streetfood experimentiert (1. 5.) oder drei Köche begeben sich auf eine Burg im Pielachtal und kochen auf drei Plätzen unkonventionell auf (15. 8.).

feldversuche.at

Slow Food Travel

Brot backen, Honig herstellen oder Bauerneis rühren – je mehr man über die Lebensmittel und ihre Herstellung weiß, desto mehr schätzt man sie. Die Slow Food-Philosophie, die nachhaltige Produktion in den Vordergrund stellt, ist immer wieder Erkundungen wert. Weltweit erstmalig wurden in Kärnten drei Slow-Food-Travel-Regionen definiert: das Gailtal, das Lesachtal und am Weissensee. Selbst bei den Produzenten Hand anzulegen, ist übrigens mehr als erwünscht!

slowfood-kaernten.at