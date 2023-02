Die allererste Skitour und der Kampf mit dem inneren Schweinehund

Nein. Frau Schernthaners zuversichtliche Stimme im Ohr, schnalle ich die Tourenski an. Langsam. Schritt für Schritt. „Weiter oben wird es flacher, und wir haben ja Zeit“, sagt Hans, vielleicht hat er meinen Schweinehund auch gehört. Nach ein paar Höhenmetern, von knapp fünfhundertfünfzig noch verbleibenden, brüllt das Biest nicht mehr, es keucht. Und ich mit ihm, während zwei sportliche Tourengeher im Eiltempo vorbeiziehen. Hans dreht sich zu mir um, schaut mir beim Gehen zu und erklärt lächelnd: „Wenn du bei jedem Schritt den ganzen Ski aufhebst, wird das sehr anstrengend.“ Aha.

Umdenken

Als alte Skifahrerin habe ich zwar akzeptiert, dass jetzt nur die Schuhspitze in der Bindung fixiert ist, aber dass ich nur die Ferse heben muss und zeitgleich den Ski nach vorne schieben – das dauert seine Zeit. Auch das Klacken der Ferse auf dem Metallteil, der als Steighilfe in der Höhe verstellbar ist, kommt mir am Anfang eigenartig vor. Es ist das einzige Geräusch weit und breit.