Kreuzfahrt-Boom trotz Kritik: Einblicke von Costa-Chef Zanetti

Man liebt Kreuzfahrten oder man, sagen wir: steht ihnen skeptisch gegenüber. Die Branche baut immer größere Schiffe, investiert zugleich viel in nachhaltigere Treibstoffe. In manchen Hafenstädten protestieren Bewohner ob der Passagiermassen, zugleich sind Cruises ein Wirtschaftsfaktor. Mario Zanetti ist Präsident von Costa Cruises , einer der großen Kreuzfahrtanbieter Europas. Wir baten ihn ins Studio von KURIER TV, um Klischees und Vorbehalte zu besprechen.

KURIER: Herr Zanetti, an welchen Ort am Wasser würden Sie reisen, wenn Sie zwei Wochen frei hätten?

Mario Zanetti: Das Meer selbst ist der schönste Platz auf Erden. Auf hoher See dahinsegeln ist einfach magisch, wenn du nur das Blau des Meeres siehst.

An Kreuzfahrten mögen die einen Stadtbesichtigungen und Ausflüge. Die anderen lieben die oversee-days, also die Tage auf hoher See. Sie scheinen der See-Typ zu sein?

Die Welt hält viele Schönheiten bereit, zwei davon sind das Meer und der Himmel. Der beste Weg, das wertzuschätzen, ist untertags und auch nachts auf hoher See zu sein. Ich genieße Raum und Zeit, den man dabei vorfindet.

Auf großen Kreuzfahrtschiffen ist man immer am Wasser und gleichzeitig ziemlich weit weg davon.

Das ist eine Frage der Perspektive. Wenn du auf dem offenen Meer dahingleitest, wird der Einzelne viel kleiner. Wenn du auf den Horizont starrst oder nachts in die Sterne schaust, fühlst du dich mit dem Meer wirklich verbunden.

Costa Cruises ist eine italienische Reederei ...

... und wir gehören zur Carnival Corporation, das ist der größte Player in der Kreuzfahrt-Branche weltweit.

Und wie viele Schiffe hat Costa derzeit?

Unter der Marke Costa haben wir derzeit neun Schiffe. Wir sind fast überall auf der Welt unterwegs. Im Sommer hauptsächlich im Mittelmeer und im Winter mehr in der Karibik, in Südamerika oder in Dubai. Die Weltreise startet wieder in wenigen Wochen, das ist stets ein Highlight für uns.

Zurück zu Ihren Anfängen. Sie stammen aus Genua?

Ja, genau. Ich bin der small town boy, der schon damals die großen Schiffe im Hafen bewunderte. Als ich dann auf die Universität ging, dachte ich mir: Ja, das ist interessant.