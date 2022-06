Cosquer in Kopie: Marseille lässt Unterwasserhöhle auftauchen

Nun wurde „Unterwasser-Lascaux“, wie die Grotte in Anspielung an die gleichnamige weltberühmte Steinzeithöhle im Südwesten Frankreichs auch genannt wird, offiziell eröffnet. Die originalgetreue Kopie der Grotte wurde in der Nähe des alten Hafens von Marseille neben dem nicht weniger markanten Museum MuCEM gebaut - im 2. Untergeschoss der Villa Méditerranée. Auf dem futuristischen Gebäude steht groß Cosquer.