Condor ab sofort mit täglichem Frankfurt-Flug ab Wien

Seit Montag, 31. März 2025, hebt die Airline Condor täglich zwischen Wien und dem Heimatdrehkreuz Frankfurt ab. Darüber hinaus geht es weiter zu mehr als 60 Destinationen im internationalen Streckennetz, wie Barbados, Johannesburg, Seattle, Sansibar und mehr. Damit haben Fluggäste in Wien eine neue, zusätzliche Direktverbindung zu einem der größten internationalen Umsteigeflughäfen Europas - und damit auch eine Morgenverbindung für Business-Trips und Fernreisen.

Deutschlands größter Ferienflieger bedient die tägliche Wien-Frankfurt Strecke mit einem Airbus A320-200: Abflug in Frankfurt ist um 14:35 Uhr, Ankunft in Wien um 16:05 Uhr. Der Rückflug hebt um 07:40 Uhr ab, mit Ankunft in Frankfurt um 09:00 Uhr.