Cinque Terre: Warum man trotz Massentourismus hin sollte

Welchen Satz erwarten Sie hier eher nicht? Wie wäre es mit: Fahren Sie nicht hin. Nachsatz: Zumindest nicht jetzt.

Denn der Rummelplatz an der östlichen ligurischen Küste, Cinque Terre, hat im Sommer Hochsaison. Die fünf Dörfer Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore, die das UNESCO-Weltkulturerbe formen, ziehen gerade in den Sommermonaten Millionen an. So besuchten den zwölf Kilometer langen Küstenstreifen südlich von Genua, der insgesamt nur viertausend Einwohner zählt, voriges Jahr unglaubliche dreieinhalb Millionen Gäste. Magnet sind die bunten Häuser, die den Orten ihr charakteristisches Bild geben und in die steilen Felsen gebaut sind. Früher oft gemalt, heute vor allem oft fotografiert. In Zeiten von Insta-Tourismus, in denen ein Bild mehr als das Erlebte zählt, die neue Währung.