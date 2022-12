Christmas Island: Krabben-Invasion am Heiligen Abend

Es ist jedes Jahr verlässlich das Gleiche: Der Strom der Wanderer will einfach nicht abreißen. Auf Christmas Island geht’s zu Weihnachten zu wie bei uns in den Einkaufspassagen kurz vor dem Heiligen Abend: Dicht an dicht drängt man sich durchs Gewusel. Man hat kaum Platz zum Gehen und manchmal möchte man den einen oder anderen einfach wegschubsen, so eng ist es. Die Einwohner von Christmas Island machen das auch: Wenn es ihnen zu viel wird, kicken sie die Wanderer ohne jegliche Skrupel einfach aus dem Weg.