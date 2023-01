Chinesisches Neujahr: So farbenfroh wurde rund um den Globus gefeiert

Beim chinesischen Mondneujahr wird der Beginn des neuen Jahres nach dem traditionellen chinesischen Kalender gefeiert. Das Fest wird auch Fr√ľhlingsfest genannt und ist der wichtigste Feiertag des Landes. Der Termin f√§llt jedes Jahr auf einen Neumond zwischen 21. J√§nner und 21. Februar. Heuer fiel das Neujahrsfest auf den 22. J√§nner. Damit begann das Jahr des Hasen. Jedes Jahr ist einem der zw√∂lf Tierkreisbilder zugeordnet.

Gefeiert wird vor allem in Ostasien, aber auch weltweit in vielen Ländern, insbesondere wo es eine große Zahl an Auslandschinesen gibt, etwa in Thailand, auf den Philippinen oder in Singapur. Aber auch in Chinatowns anderer Länder, etwa in London oder New York, werden jedes Jahr farbenfrohe Paraden und Feierlichkeiten abgehalten.

Das sind die besten Fotos vom heurigen chinesischen Neujahrsfest ‚Äď rund um den Globus: