Capri: Was man unbedingt sehen sollte - und was eher auslassen

Die Achtzehnjährige lässt auf dem Gipfel des Monte Solaro den Blick in alle Richtungen schweifen, seufzt und sagt: „Ich hab’ nicht geglaubt, dass es so was Schönes gibt!“

Tatsächlich, ist man mit dem Sessellift auf der höchsten Erhebung Capris angekommen, kann man sich kaum sattsehen an den wundervollen An- und Ausblicken: hier am Gipfel die blumenumrankte Augustus-Statue, weiter unten, wie hingesprenkelt, die weißen Häuschen von Capri und Anacapri, vor der Küste die berühmten Faraglioni-Felsen und im azurblauen Meer die Ausflugsboote, die ihre weißen Spuren ziehen.