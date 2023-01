Budapest: Die Rekonstruktion des Burgpalastes schreitet voran

Der Aufstieg zur Fischerbastei über viele Stufen ist ein Muss bei jedem Budapestbesuch. Der Ausblick auf die Stadt, die Donau und das repräsentative Parlament lohnt die Mühe. Überraschend wirken mächtige Gerüste und Baukräne, die sich am Weg zur Burg finden. Der Wiederaufbau des Burgpalastes ist in vollem Gang. Jene Bauten, die im Verlauf des Zweiten Weltkriegs zerstört worden sind, werden mit modernster Technik nach den alten Plänen rekonstruiert. Die nackten Stahlbetonflächen, die haushoch in die Höhe ragen, sollen in Kürze mit jenen Fassaden versehen werden, die die geniale Architekt Alajos Hauszmann Ende des 19. Jahrhunderts entworfen hat. Somit wird der letzte noch fehlenden Teil des Ensembles ergänzt sein.

Die neobarocke Architektur des südlichen Verbindungsflügels ist wieder hergestellt. Über weite Treppen betritt man eine der schönsten Räumlichkeiten des Palasts, den Saal des heiligen Stefan. Die Gestaltung dieses glanzvollen Saals war sowohl bezüglich der Verwendung von Materialien als auch stilmäßig außergewöhnlich. Im Rahmen der Pariser Weltausstellung 1900 ist der Prunksaal mit einem Preis ausgezeichnet worden. Während des Zweiten Weltkriegs ist er völlig zerstört worden. Da nur schwarz-weiß Fotos vorhanden waren, hat sich die Rekonstruktion höchst kompliziert gestaltet. Farben von Tapeten und Vorhängen sind aus schriftlichen Berichten abgeleitet worden. Seit 2021 ist der St. Stefan Saal wieder für Besichtigungen geöffnet. Luster, Spiegel, Kamin und Sitzgruppe, der der kunstvolle Parkettboden, alles wirkt authentisch und bietet ein repräsentatives Ambiente wie zur Zeit von Kaiserin Elisabeth.