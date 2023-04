Brunei: Ein Sultanat im Rahmen des Unmöglichen

Trotzdem reicht es für den größten Palast der Welt mit fast 1.800 Zimmern. 257 davon sind Badezimmer, großteils aus italienischem Marmor. Dass der Sultan für seinen Fuhrpark von angeblich fünftausend Luxusautos eine eigene Rennstrecke hat, wirkt logisch. Sehen können weder seine Untertanen noch Touristen viel davon, nur vom Haupteingang aus lässt sich ein Blick auf einen kleinen Teil der Anlage erhaschen.

Dass die knapp 450.000 Bewohner all das tolerieren, liegt daran, dass Brunei auch ein Wohlfahrtsstaat ist, es muss sich also kaum jemand Existenzsorgen machen. Weniger locker ist man in religiösen Dingen, so wurde die Scharia eingeführt, also islamisches Recht. Im ganzen Land ist deshalb auch Alkoholverbot, Touristen dürfen aber für den Eigenbedarf zwei Flaschen einführen. Alkohol ist natürlich nur im Hotelzimmer zu konsumieren, in der Öffentlichkeit kann das hinter Gittern enden.

Unterwegs auf den breiten Stadtautobahnen oder zu Fuß in der geschäftigen Ufernähe des Brunei-River fühlt sich das Leben dennoch überraschend entspannt an. Gesichtsverhüllung sieht man kaum, die hier gebürtige Taxifahrerin mit chinesischen Wurzeln trägt wie viele Frauen nicht einmal eine Kopfbedeckung. Die Leute sind freundlich, freuen sich über Touristen, denn hier gibt es noch kaum welche.