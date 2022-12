Bodrum: Türkisch für Anfänger

Die Autofahrt vom Hafen in Bodrum zum Hotel sollte laut Google Maps nur wenige Minuten dauern. Doch der Abendverkehr in der 100.000-Einwohner-Stadt ist nichts für Eilige. Baustellen, hupende Fahrer, Autos über Autos. Hier tobt das Leben, besonders nach Sonnenuntergang. Mehrmals schiebt sich der Bus die steilen, kurvigen Hügelstraßen hinauf, vorwärts, rückwärts, im Kreis, und das bei völliger Dunkelheit. Ob das noch was wird?

Am Ende ist fast eine Stunde vergangen, bis er sein Ziel, eines der vielen Fünf-Sterne-Hotels an der Küste, erreicht hat. Beim ersten Aufwachen mit Blick auf das tiefblaue Meer ist die abenteuerliche Anreise dafür schnell vergessen. Und der Trubel rund um den Hafen scheint plötzlich ganz weit weg.

Der Verkehr fällt umso mehr auf, wenn man von der griechischen Ferieninsel Kos in die Stadt an der türkischen Riviera kommt. (Apropos Riviera: Dabei handelt es sich laut Definition um einen besonders schönen Küstenabschnitt in Südlage. Den gibt es nicht nur in Italien und Frankreich, sondern auch in Ägypten, Istrien, England. Und auch bei Bodrum ist die Küste eben besonders schön und sonnig.)

Die Anreise über Kos mit der Fähre ist beliebt, da die beiden Destinationen nur fünfundzwanzig Kilometer auseinanderliegen. Ein bisschen Inselflair, ein bisschen türkischer Trubel – das Beste aus beiden Welten, vereint in einem Mittelmeer-Urlaub.

Nach einem längeren Durchhänger ist die Türkei als Tourismusregion wieder im Aufwind, vor allem Bodrum lockt das kosmopolitische Lifestylepublikum. Die erfahrene Mitreisende erkennt den Ort fast nicht wieder: Als sie zum ersten Mal hier Urlaub machte, gab es nur eine Disco, eine Handvoll Hotels und kaum Häuser. Inzwischen wird Bodrum, die Stadt auf der gleichnamigen Halbinsel, auch als „Saint Tropez der Türkei“ bezeichnet. Das Nachtleben pulsiert, die Beachclubs sind überaus instagramtauglich und die weiß gekalkten Immobilien reihen sich kilometerweit den Hügel hinauf.