Blaa Alm: Wo fängt das Tal an, wo schließt es?

In Tirol zieht sich ebenfalls ein Tal in die Berge, in diesem Fall ins Karwendelgebirge, das im Sommer von Halbschuhtouristen bevölkert wird, aber im Winter durch kleine Waldstücke und viel Schnee zur Traumkulisse wird. Die Loipe ab Pertisau in die Gramai ist lang, aber lohnend, man trifft in all den Stunden viel weniger Menschen als Berge.

Für Langlauf-Einsteiger, die sich an das Talschlusserlebnis herantasten wollen, eignet sich die idyllische Blaa Alm. Ab dem Parkplatz der Loser Skiarena läuft man durch den Wald zum Plateau der Alm über ein paar kleine Steigungen und Kurven – und wärmt sich so für das wunderschöne Schlussstück auf: Denn von der sehr einfachen Loipenrunde Blaa Alm (zum Üben perfekt!) zweigt ein Weg zur Rettenbachalm ab. Zu einer abenteuerlichen Waldabfahrt, durch einen Talschlusskessel mit moosigen Bäumen und urigen Blockhütten, steilen Wänden und Loser-Blicken und unberührtem Schnee, auf dem die Sonne glitzernd explodiert. hahu