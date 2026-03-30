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Reise

Die besten Routen und Adressen für vier Tage Valletta

Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels: Tipps und Adressen für ein verlängertes Wochenende in Valletta.

Alexander Kern

von Alexander Kern

30.03.26

DONNERSTAG 

  1. Victoria Gate

Historisch: Das älteste erhaltene Stadttor verbindet die City mit dem Hafen.

visitmalta.com

2. Republic Street

Spaziergang durch die Lebensader Vallettas. Fußgängerzone mit Cafés und Geschäften.

maltatravel.ca

3. Noni

Fine Dining auf Michelin-Stern-Niveau. Kreative Mittelmeerküche im Kellergewölbe.

noni.com.mt

4. Bridge Bar

Kleine Stiegenbar. Aperol und Live-Jazz bei lebensfroher Atmosphäre genießen.

facebook.com/bridgebar.valletta

FREITAG 

  1. Caffe Cordina

Klassisches Café von 1837, ideal um bei einem Kaffee Pastizzi zu verkosten.

caffecordina.com

2. St. John’s Co-Cathedral

Vom Johanniterorden erbaute Klosterkirche, außen schlicht, innen höchst prunkvoll.

stjohnscocathedral.com

3. Underground Tour

Die unterirdischen Tunnel von Valletta, Treffpunkt beim Nationalen Kunstmuseum.

heritagemalta.mt/explore/underground-valletta

4. Upper Barraka Gardens

Tolle Aussicht auf den Grand Harbour, historische Arkaden und täglicher Kanonenschuss.

getyourguide.com

SAMSTAG 

  1. Archäologisches Naturmuseum

Faszinierende Artefakte aus Maltas Geschichte.

heritagemalta.mt/explore/national-museum-of-archaeology/Is-Suq Tal-Belt

2. Valletta Food Market

Markthalle und Food Hall auf der Merchant Street.

issuqtalbelt.com

3. Fort St Elmo

Historisch bedeutende Festung plus Nationales Kriegsmuseum und Blick auf zwei Häfen.

visitmalta.com

4. Legligin

Charmantes Restaurant mit traditioneller maltesischer Küche.

legliginmalta.com

SONNTAG 

  1. Café Jubilee

Entzückendes Kaffeehaus im Stil der 1920er-Jahre mit Speisen in Bistro-Manier.

cafejubilee.com

2. Hastings Gardens

Toller Spot, um den Sonnenuntergang zu genießen – aber auch vorher sehenswert.

visitmalta.com

3. Grand Harbour

Ein Spaziergang am Naturhafen, umgeben von massiven Festungsmauern.

getyourguide.com

4. San Paolo Naufrago

Lebendige Stimmung bei Pizza und Pasta und Sitzplätzen auf den Stufen.

spnvalletta.com

(kurier.at, Ak)  |  Stand:
Alexander Kern

Über Alexander Kern

Geboren in Wien, war Chefredakteur verschiedener Magazine und stand im Gründungsteam des Seitenblicke Magazins des Red Bull Media House. 12 Jahre Chefreporter bzw. Ressortleiter Entertainment. Schrieb für 110%, das Sport- und Lifestyle-Magazin von Die Presse. Seit 2020 Redakteur der KURIER Freizeit mit Reportagen, Kolumnen, Texten zu Kultur, Gesellschaft, Stil, Reise und mehr. Hunderte Interviews, von Beyoncé und Quentin Tarantino über Woody Allen und Hugh Grant bis Jennifer Lopez und Leonardo DiCaprio sowie in der deutschsprachigen Kulturszene. Reportagen vom Filmfestival Cannes bis zur Fashionweek Berlin. Liebt Kino, Literatur und Haselnusseis.

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