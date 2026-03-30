Die besten Routen und Adressen für vier Tage Valletta
Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels: Tipps und Adressen für ein verlängertes Wochenende in Valletta.
DONNERSTAG
- Victoria Gate
Historisch: Das älteste erhaltene Stadttor verbindet die City mit dem Hafen.
2. Republic Street
Spaziergang durch die Lebensader Vallettas. Fußgängerzone mit Cafés und Geschäften.
3. Noni
Fine Dining auf Michelin-Stern-Niveau. Kreative Mittelmeerküche im Kellergewölbe.
4. Bridge Bar
Kleine Stiegenbar. Aperol und Live-Jazz bei lebensfroher Atmosphäre genießen.
facebook.com/bridgebar.valletta
FREITAG
- Caffe Cordina
Klassisches Café von 1837, ideal um bei einem Kaffee Pastizzi zu verkosten.
2. St. John’s Co-Cathedral
Vom Johanniterorden erbaute Klosterkirche, außen schlicht, innen höchst prunkvoll.
3. Underground Tour
Die unterirdischen Tunnel von Valletta, Treffpunkt beim Nationalen Kunstmuseum.
heritagemalta.mt/explore/underground-valletta
4. Upper Barraka Gardens
Tolle Aussicht auf den Grand Harbour, historische Arkaden und täglicher Kanonenschuss.
SAMSTAG
- Archäologisches Naturmuseum
Faszinierende Artefakte aus Maltas Geschichte.
heritagemalta.mt/explore/national-museum-of-archaeology/Is-Suq Tal-Belt
2. Valletta Food Market
Markthalle und Food Hall auf der Merchant Street.
3. Fort St Elmo
Historisch bedeutende Festung plus Nationales Kriegsmuseum und Blick auf zwei Häfen.
4. Legligin
Charmantes Restaurant mit traditioneller maltesischer Küche.
SONNTAG
- Café Jubilee
Entzückendes Kaffeehaus im Stil der 1920er-Jahre mit Speisen in Bistro-Manier.
2. Hastings Gardens
Toller Spot, um den Sonnenuntergang zu genießen – aber auch vorher sehenswert.
3. Grand Harbour
Ein Spaziergang am Naturhafen, umgeben von massiven Festungsmauern.
4. San Paolo Naufrago
Lebendige Stimmung bei Pizza und Pasta und Sitzplätzen auf den Stufen.
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