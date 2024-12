Berlin-Paris: Neuer Direktzug verbindet Großstädte in acht Stunden

Von Berlin ohne Umsteigen nach Paris: Bisher waren die beiden Hauptstädte nur mit einem Nachtzug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) verbunden. Nun kommt einmal täglich eine direkte ICE-Verbindung dazu. Die Fahrt soll acht Stunden dauern, der Nachtzug war bisher 14 Stunden unterwegs. Premierenfahrt: Montag, 12.02 Uhr am Berliner Hauptbahnhof.

In Paris startet zugleich erstmals der ICE in der Gegenrichtung nach Berlin.

In Frankreich fährt der ICE mit bis zu 320km/h

In der Gegenrichtung geht es jeweils um 9.55 Uhr los. Die Ankunft am Berliner Hauptbahnhof ist täglich für 17.56 Uhr geplant. Der ICE 3 bietet 444 Sitzplätze und erreicht in Frankreich eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h. Nach Angaben der Deutschen Bahn komm das neue Angebot bei den Fahrgästen gut an. Das belegten die bisherigen Buchungszahlen. Auch die Premierenfahrt sei sehr gut ausgelastet.