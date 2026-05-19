Der beliebteste See Österreichs: Ranking überrascht
Die Plattform Holidu hat sich angeschaut, welche Seen zu den beliebtesten in Österreich gehören.
Urlaub muss nicht in die Ferne führen: Wenn die Temperaturen steigen, bieten Österreichs Seen willkommene Abkühlung. Kristallklare Badeseen, vielfältige Freizeitmöglichkeiten und schöne Naturlandschaften ziehen Erholungssuchende an.
Diese Reiseplattform Holidu kürte nun in einem Ranking die beliebtesten Seen in Österreich.
Die Top 5:
Auf den 5. Platz landet der Altausseer See in der Steiermark. Insgesamt liegen fünf der zehn bestplatzierten Seen im Salzkammergut – Vorderer Gosausee, Almsee, Altausseer See, Offensee und Wolfgangsee.
Der Lünersee in Vorarlberg folgt auf Platz 4: Auf 1.970 Metern Seehöhe am Fuß der Schesaplana gelegen, ist der türkisfarbene Bergsee einer der höchstgelegenen Stauseen der Alpen. Jeden Sommer zieht der türkisfarbene Bergsee tausende Bergliebhaber aus ganz Europa an. Er ist nur per Wanderung oder mit der Lünerseebahn erreichbar.
Auf den Plätzen 2 und 3 folgen mit dem Vorderen Gosausee und dem Almsee zwei oberösterreichische Bergseen, die jeweils 4,9 Sterne erreichen. Der Vordere Gosausee am Fuß des Dachsteins gilt als eines der bekanntesten Fotomotive des UNESCO-Welterbes Salzkammergut.
Der Almsee im Almtal ist bekannt für sein ungewöhnliches klares Wasser und der unberührten Naturlandschaft des umliegenden Naturschutzgebiets. Beide Seen stehen aufgrund ihrer hohen ökologischen Bedeutung unter besonderem Schutz – Schwimmen ist nur eingeschränkt bzw. gar nicht erlaub.
Der beliebteste See Österreichs: Platz 1
Auf Platz 1 schafft es überraschenderweise der Plansee in Tirol. Der im Außerfern gelegene Bergsee erreicht eine durchschnittliche Google-Bewertung von 4,9 von 5 Sternen bei 2.589 Bewertungen. Umgeben von den Ammergauer und Lechtaler Alpen begeistert der Plansee mit türkisblauem Wasser, einer fjordähnlichen Kulisse und einer ruhigen, geschützten Atmosphäre.
Mit einer Fläche von 2,9 Quadratkilometern zählt der Plansee zu den größten Bergseen Tirols. Er ist sowohl bei Wanderern, Familien und Naturfotografen als auch bei Seglern und Ruderern beliebt.
Alle weiteren Plätze:
6. Offensee in Oberösterreich
7. Mattsee in Salzburg
8. Obertrumer See in Salzburg
9. Achensee in Tirol
10. Wolfgangsee in Salzburg / OÖ
11: Attersee in Oberösterreich
12: Traunsee in Oberösterreich
13: Alte Donau in Wien
14: Zeller See in Salzburg
15: Fuschlsee in Salzburg
16: Weissensee in Kärnten
17: Heiterwanger See in Tirol
18: Vilsalpsee in Tirol
19: Haldensee in Tirol
20: Mondsee in Oberösterreich
21: Toplitzsee in der Steiermark
22: Hintersee in Salzburg
23: Keutschacher See in Kärnten
24: Grundlsee in der Steiermark
25: Formarinsee in Vorarlberg
26: Spullersee in Vorarlberg
27: Wörthersee in Kärnten
28: Hallstätter See in Oberösterreich
29: Faaker See in Kärnten
30: Klopeiner See in Kärnten
Laut dem aktuellen EU-Badegewässerbericht 2024 weisen 95,8 Prozent der 260 ausgewiesenen österreichischen Badestellen die Bestnote „ausgezeichnet” auf. Damit liegt Österreich im EU-Vergleich auf Platz 4 hinter Zypern, Bulgarien und Griechenland.
Details zum Ranking
Für das Ranking wurden im Mai 2026 die Google-Sternebewertungen, EU-Wasserqualitätsdaten und Sommer-Wassertemperaturen der Seen aus der Wikipedia-Liste der österreichischen Seen erhoben. Als Grundlage für die Auswertung dienten ausschließlich Seen mit vorhandenen Google-Rezensionen.
Im ersten Schritt wurde absteigend nach durchschnittlicher Sternebewertung sortiert; bei Gleichstand entschied die Anzahl der Rezensionen. Quellen: Google Maps (Stand Mai 2026), AGES Badegewässer-Atlas, European Environment Agency – Bathing Water Quality 2024 Report (publiziert Juni 2025), Wikipedia – Liste der Seen in Österreich sowie regionale Tourismusverbände und der Hydrographische Dienst Österreich für Wassertemperaturdaten.
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