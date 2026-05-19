Der beliebteste See Österreichs: Ranking überrascht

Urlaub muss nicht in die Ferne führen: Wenn die Temperaturen steigen, bieten Österreichs Seen willkommene Abkühlung. Kristallklare Badeseen, vielfältige Freizeitmöglichkeiten und schöne Naturlandschaften ziehen Erholungssuchende an. Diese Reiseplattform Holidu kürte nun in einem Ranking die beliebtesten Seen in Österreich.

Die Top 5: Auf den 5. Platz landet der Altausseer See in der Steiermark. Insgesamt liegen fünf der zehn bestplatzierten Seen im Salzkammergut – Vorderer Gosausee, Almsee, Altausseer See, Offensee und Wolfgangsee.

Der Lünersee in Vorarlberg folgt auf Platz 4: Auf 1.970 Metern Seehöhe am Fuß der Schesaplana gelegen, ist der türkisfarbene Bergsee einer der höchstgelegenen Stauseen der Alpen. Jeden Sommer zieht der türkisfarbene Bergsee tausende Bergliebhaber aus ganz Europa an. Er ist nur per Wanderung oder mit der Lünerseebahn erreichbar.

Auf den Plätzen 2 und 3 folgen mit dem Vorderen Gosausee und dem Almsee zwei oberösterreichische Bergseen, die jeweils 4,9 Sterne erreichen. Der Vordere Gosausee am Fuß des Dachsteins gilt als eines der bekanntesten Fotomotive des UNESCO-Welterbes Salzkammergut.

Der Almsee im Almtal ist bekannt für sein ungewöhnliches klares Wasser und der unberührten Naturlandschaft des umliegenden Naturschutzgebiets. Beide Seen stehen aufgrund ihrer hohen ökologischen Bedeutung unter besonderem Schutz – Schwimmen ist nur eingeschränkt bzw. gar nicht erlaub.

Der beliebteste See Österreichs: Platz 1 Auf Platz 1 schafft es überraschenderweise der Plansee in Tirol. Der im Außerfern gelegene Bergsee erreicht eine durchschnittliche Google-Bewertung von 4,9 von 5 Sternen bei 2.589 Bewertungen. Umgeben von den Ammergauer und Lechtaler Alpen begeistert der Plansee mit türkisblauem Wasser, einer fjordähnlichen Kulisse und einer ruhigen, geschützten Atmosphäre. Mit einer Fläche von 2,9 Quadratkilometern zählt der Plansee zu den größten Bergseen Tirols. Er ist sowohl bei Wanderern, Familien und Naturfotografen als auch bei Seglern und Ruderern beliebt.

Alle weiteren Plätze: 6. Offensee in Oberösterreich 7. Mattsee in Salzburg 8. Obertrumer See in Salzburg 9. Achensee in Tirol 10. Wolfgangsee in Salzburg / OÖ

11: Attersee in Oberösterreich 12: Traunsee in Oberösterreich 13: Alte Donau in Wien 14: Zeller See in Salzburg 15: Fuschlsee in Salzburg 16: Weissensee in Kärnten 17: Heiterwanger See in Tirol 18: Vilsalpsee in Tirol 19: Haldensee in Tirol 20: Mondsee in Oberösterreich

21: Toplitzsee in der Steiermark 22: Hintersee in Salzburg 23: Keutschacher See in Kärnten 24: Grundlsee in der Steiermark 25: Formarinsee in Vorarlberg

26: Spullersee in Vorarlberg 27: Wörthersee in Kärnten 28: Hallstätter See in Oberösterreich 29: Faaker See in Kärnten 30: Klopeiner See in Kärnten

Laut dem aktuellen EU-Badegewässerbericht 2024 weisen 95,8 Prozent der 260 ausgewiesenen österreichischen Badestellen die Bestnote „ausgezeichnet” auf. Damit liegt Österreich im EU-Vergleich auf Platz 4 hinter Zypern, Bulgarien und Griechenland.