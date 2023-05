Bayreuth: Das etwas andere Opernhaus

Bayreuth ist Wagner und Wagner ist Bayreuth. So lässt sich das Image der oberfränkischen Stadt außerhalb Deutschlands zusammenfassen. Was weniger bekannt ist: Auch abseits der jeden Sommer im Festspielhaus auf dem Grünen Hügel stattfindenden Richard-Wagner-Festspiele hat die Stadt Musikgeschichte zu bieten: Das Markgräfliche Opernhaus wurde zwischen 1744 und 1748 erbaut – lange Zeit, bevor die ersten Wagnerianer kamen.

Durch die Stadt

Kommt man in Bayreuth vom weitläufigen Hofgarten und dem Neuen Schloss, und spaziert dann in der Altstadt die Fußgängerzone Richtung Roter Main hinunter, wirkt die Fassade des Baus in der Opernstraße 16 auf den ersten Blick schlicht, unscheinbar. Die Pracht offenbart sich jedoch im Innenraum: mit dem Bühnenbild, dem prunkvollen Logenhaus aus Holz und Leinwand und dem Deckengemälde. Es gab auch ein Balkönchen für Trompeter und Fanfarenbläser.