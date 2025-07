Badeverbot: Beliebter Strand am Gardasee gesperrt

Baden verboten heißt es aktuell am Strand von Limone sul Garda am Gardasse. Die Gemeinde am nordwestlichen Ufer des Sees hat den Zugang zum Strand und den angrenzenden Uferbereich gesperrt. Der Strand mitten im Naturschutzgebiet Val di Gola gilt als geschätzter Geheimtipp unter Naturfreunden.

Die Sperre gilt sowohl für Badegäste als auch für Boote und die Schifffahrt. Bei Verstößen sind Bußgelder zwischen 50 und 300 Euro vorgesehen.