Ein anderer Strand Sardiniens schaffte es auf Platz 50 der Weltrangliste. Dabei handelt es sich um La Pelosa in Stintino in der Gegend von Sassari im Norden Sardiniens.

Die Insel Sardinien hat den schönsten Strand der Welt. Cala Goloritzè mit weißen Kieselsteinen und kristallklarem Wasser an der Ostküste ist laut "The World's 50 Best Beaches of 2025" der schönste Strand der Welt. Er übertraf damit Mitbewerber auf den Philippinen, in Thailand, in Polynesien und auf den Seychellen.