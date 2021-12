Auf nach Venedig - jetzt, da es den Venezianern gehört

Kalt? Kann bei eisigem Wind in luftiger Höhe und bei Wintertemperaturen im einstelligen Bereich schon passieren. Da empfehlen sich Abstecher hinter die Kulissen berühmter Häuser, zum Beispiel der Oper: La Fenice (der Phönix, wie passend), 1996 abgebrannt, 2003 wiedereröffnet, zum Beispiel. Rot-goldene Barockpracht, die spätestens in der nachträglich für Kaiser Napoleon eingebauten Kaiserloge zum Kitsch wird. Dort, wo einst die High Society lauschte, dürfen heute auch Normalsterbliche kurz Platz nehmen. Sogar die Umkleideräume der Schauspieler gehören zum Besichtigungsprogramm der Tour, die schlicht Visit the Theatre heißt. Was ein echter Opernliebhaber ist, ergattert im Anschluss vielleicht sogar eine Restkarte für den Abend. Das venezianische Neujahrskonzert dirigiert jedenfalls Fabio Luisi.