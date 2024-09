Man muss nicht in die chilenische Atacama Wüste fahren oder auf den Kilimandscharo in Tansania klettern, um einen klaren Blick in die Tiefen des Weltalls zu erhaschen. Das geht auch in Oberkärnten prima und ist der Grund, warum vom 29. September bis zum 6. Oktober zahlreiche Hobby- und Profi-Astronomen aus aller Welt auf die Emberger Alm strömen. Höhepunkt der Astronomie Tage ist das 40. Internationale Teleskop Treffen, das auf dieser Hochalm nördlich von Greifenburg stattfindet. Das Plateau liegt oberhalb der Waldgrenze auf 1.800 Metern.