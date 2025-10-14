Amsterdam feiert 750 Jahre: Wie es sich auf einem Hausboot lebt

Das Besondere an Amsterdam ist das Wohnen nicht nur am, sonder auf dem Wasser. An die dreitausend Hausboote sind an den Ufern der Grachten fix vertäut. Bug an Heck reihen sie sich entlang der Kais, alte Frachtkähne liebevoll umgestaltet und moderne Wohnboote.

Kelsey (l.) mit ihrem Partner an Deck ihres Hausboots. ©Manfred Ruthner

Zu den glücklichen Hausbootbewohnern zählen Kelsey und ihr Partner (Bild). Sie gibt einen Einblick in ihr fünfundzwanzig Meter langes und etwa vier Meter breites Zuhause auf der Prinsengracht – was für ein treffender Name: „Auf dem Hausboot lebst du wie auf einer Insel mitten im Stadtzentrum. Immer sind Menschen um uns herum, aber es fühlt sich an, als ob wir alleine wären. Wenn das Wetter passt, sitzen wir oben an Deck, auf unserer Terrasse, und winken Freunden zu, die auf ihren Booten vorbei fahren.“ Die jüngste Folge des KURIER Reise-Podcasts "Stadt.Land.Meer" hören Sie hier: "E wie Ecuador"

Als Kelsey vor Jahren das Angebot eines Freundes erhalten hat, sein 2014 gebautes Hausboot zu mieten, zögerte sie keine Sekunde. Es ist dem Stil eines alten Bootes nachempfunden, wirkt innen wie eine große Jacht mit einem Salon als Wohnzimmer auf dem obersten Deck. Schlaf- und Badezimmer liegen darunter und würden auch in gemauertes Gebäude passen. In der kalten Jahreszeit sorgt eine Fußbodenheizung, betrieben mit einer Wärmepumpe, für angenehmes Wohnklima. „Vor drei oder vier Jahren war die Gracht zuletzt zugefroren, da konnte man hier neben dem Hausboot sogar eislaufen!“ Auch wenn die Miete teurer als bei einer vergleichbaren Wohnung ausfällt, möchte Kelsey ihr lieb gewonnenes Ambiente nicht mehr missen. Auch ihr Freund Miljo lebt nun schon seit anderthalb Jahren auf dem Boot.

Im Café Winkel wird der beste Apfelkuchen Amsterdams serviert. ©Manfred Ruthner

Der beste Apfelkuchen Amsterdams Ganz in der Nähe beim Café Winkel hat Guide Fleur einen freien Tisch ergattert. „Hier wird der beste Apfelkuchen Amsterdams serviert“. Bei Kaffee und Kuchen gibt sie einen Einblick in die Geschichte: „Amsterdam wird erstmals am 27. Oktober 1275, also vor 750 Jahren, in einer Urkunde erwähnt, dem damaligen Fischerdörfchen wird Zollfreiheit auf allen Wasserstraßen gewährt. Die beiden Flüsse Amstel und Ij dienen als Zugang zu den Weltmeeren, ideale Voraussetzungen für Fischfang und florierenden Handel und somit zu Wohlstand.“

Schmale Häuser, weicher Boden Mehrere ringförmige Kanäle durchziehen die Altstadt, zahlreiche Brücken verbinden die Viertel. Prächtige Patrizierhäuser in unterschiedlichen Baustilen, innen modern und komfortabel ausgestattet, drängen sich an die Kais und zeugen vom Reichtum der höchst umtriebigen Kaufleute. Manche Fassaden sind kaum breiter als ein Fenster, weil Steuern nach der Fassadenbreite berechnet wurden, andere neigen sich nach vorne.

Schöne Häuserfassaden in Amsterdam ©Manfred Ruthner

„Das war geplant, um die Waren leichter in den Speicher unter dem Dach ziehen zu können. Allerdings sind nach und nach viele tragende Mauern durch die Last in den weichen Boden eingesunken und stehen besonders schief.“ Die Grachten vermitteln ein eigenes Flair. Der Autoverkehr findet woanders statt, hier ist man mit Rädern oder auf Booten unterwegs. Man sitzt im Schatten von Bäumen am Ufer und lässt die Beine überm Wasser baumeln.

In einem nicht mehr genutzten Hafen wurden schwimmende Häuser errichtet. ©Manfred Ruthner

Schwimmende Siedlung Da der Platz für Hausboote in den Grachten begrenzt und die Nachfrage groß ist, wurden in Amsterdam Noord in einem nicht mehr genutzten Hafen moderne schwimmende Häuser errichtet. Nahe dem Gelände der früheren NDSM Werft, das sich zum neuen Kunstviertel mit Ausstellungen und Events entwickelt und in wenigen Minuten mit der Fähre vom Hauptbahnhof erreichbar ist.

