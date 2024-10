Tosend und rau, wie man ihn kennt, ist der Atlantik an der Westküste Portugals. Durch seine meterhohen Wellen ist die Gegend rund um den südwestlichsten Punkt Europas ein Surferparadies.

Nicht so an der Algarve: Hier im Süden zeigt sich der Ozean von einer anderen, ruhigeren Seite. An der südlichen Küste Portugals ist das Wasser klar und ab Oktober wärmer als im Sommer, ideal zum Baden. Die meterhohen Wellen vermisst man hier, nur bei Flut ab dem späten Nachmittag sind sie etwas höher. Generell ist der Herbst die optimale Reisezeit für die Algarve, bis zu dreihundert Sonnentage werden hier im Jahr gemessen. Das ist vermutlich auch der Grund, warum die Portugiesen hier so gut gelaunt und herzlich sind. Die Touristenströme nehmen ab Mitte September ab, die Strände mit ihren Steilküsten wirken oft einsam und verlassen.