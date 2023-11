Advent in der Schweiz: Wenn der Schlitten tupfgenau landet

Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Rentierschlitten. Man blickt verdutzt ins Glühweinhäferl (Warmer Wii), wer illuminierter ist: der Adventmarkt in Montreux oder man selbst. Der Schweizer Traditionskurort am Genfer See hebt sich mit einer Attraktion von anderen Adventmärkten ab: Täglich um 17, 18 und 19 Uhr „fliegt“ zwischen Schifflandeplatz und Marktplatz der Weihnachtsmann mit rotem Schlitten vor den Augen der Besucher hin und her.