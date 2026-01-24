46-221708020
Reise

4 Tage Tschechien: Die besten Tipps und Adressen in Nordost-Böhmen

Vier Tage Tschechien mit Wintersport, Architektur, Kulinarik & stillen Orten. Die besten Tipps & Adressen für einen überraschenden Weekender.

24.01.26

DONNERSTAG

Český Krumlov  
Altstadt, Schloss – gilt als eine der schönsten Kleinstädte der Welt, früh kommen!  
Latrán 1, 38101 Český Krumlov

Egon Schiele  Centrum
Galerie und Museum zu Ehren des legendären österreichischen Malers.
esac.cz/cz/egon-schiele-art-centrum

Pilsner Urquell Brauerei
Ab nach Pilsen! Geführte Tour durch Sudhaus & Keller inklusive Bierverkostung.
pilsnerurquell.com/de

Restaurant Salzmann 
Ist gut, bleibt gut! Klassisches Bierlokal mit Gulasch & frisch gezapftem Pilsner.
usalzmannu.com

4 Tage und vier Routen in Tschechien.

FREITAG

Burg Frýdlant
Ein Erlebnis: gotische Türme, Renaissance-Räume, Kapelle und Aussichtsturm.
zamek-frydlant.cz

Harrachov – Skisprung 
Historische Skisprungschanzen, rauer Wintersport-Charme.
Kozí Pláň 249, 
51246 Harrachov

Schlosspark Lednice  
Spaziergang durch winterlichen Park mit Teichen, Brücken und Minarett.
zamek-lednice.com

 Essens 
Sechsgängiges Degustationsmenü, seit 2025 mit Michelin-Stern. Im Grenzschlösschen. 
essensrestaurant.cz

SAMSTAG

Elbquelle 
Der Name ist Programm: Ursprung der Elbe. Stille, Weite, Ruhe auf dem Kamm des mystischen Riesengebirges.
Špindlerův Mlýn 543 51 – Labská louka

Weltcup: Svatý Petr
Hallo, Spindlermühle! Auf zum Wettkampf-Hang. Es geht um Zehntel und Hundertstel!
543 51 Špindlerův Mlýn

Restaurant U Medvěda 
Deftig, regional, traditionell – so geht Winter!
umedveda.cz

Day Spa  
Genießen in herrlicher Kulisse. Im OREA Resort Horal, Spindlermühle. 
orea.cz/de/resort-horal

SONNTAG 

Sky Walk 
Aussichtssteg über der Winterlandschaft von Dolní Morava. Früh kommen!
56169 Dolní Morava 68

Melori aqua & spa 
Neuer äußerst schicker Wellnesspark in Waldumgebung, ideal zum Aufwärmen.
melori.cz

Pustevny
Ein Ausflugsort mit bezaubernder Architektur – das Restaurant Libušín ist prachtvoll.
novylibusin.cz

Fahrt Richtung Brünn  
Wer noch einen Halbtag übrig hat: das Stadtzentrum von Brünn ist malerisch. Zum Beispiel der Krautmarkt.
Zelný trh, 60200 Brno

HOTELTIPPS

Orea Resort Horal 
Kürzlich renoviert: das Orea Resort in Spindlermühle bietet das volle Programm – von Spa bis Kinderanimation
Spindlermühle, orea.cz/de/resort-horal

Swissôtel Marianske Lazne 
Ganz neu im historischen Spa-Städtchen Marienbad: das Swissotel, im Sommer locken Outdoor-Yoga und Rooftop.
Marienbad, all.accor.com

Josefbaude 
Geheimtipp! Zauberhafte Bergpension – zwölf Zimmer für zwei bis 4 Personen auf 1.140 Meter.
Spindlermühle, josefovabouda.eu

