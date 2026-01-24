4 Tage Tschechien: Die besten Tipps und Adressen in Nordost-Böhmen
Vier Tage Tschechien mit Wintersport, Architektur, Kulinarik & stillen Orten. Die besten Tipps & Adressen für einen überraschenden Weekender.
DONNERSTAG
Český Krumlov
Altstadt, Schloss – gilt als eine der schönsten Kleinstädte der Welt, früh kommen!
Latrán 1, 38101 Český Krumlov
Egon Schiele Centrum
Galerie und Museum zu Ehren des legendären österreichischen Malers.
esac.cz/cz/egon-schiele-art-centrum
Pilsner Urquell Brauerei
Ab nach Pilsen! Geführte Tour durch Sudhaus & Keller inklusive Bierverkostung.
pilsnerurquell.com/de
Restaurant Salzmann
Ist gut, bleibt gut! Klassisches Bierlokal mit Gulasch & frisch gezapftem Pilsner.
usalzmannu.com
FREITAG
Burg Frýdlant
Ein Erlebnis: gotische Türme, Renaissance-Räume, Kapelle und Aussichtsturm.
zamek-frydlant.cz
Harrachov – Skisprung
Historische Skisprungschanzen, rauer Wintersport-Charme.
Kozí Pláň 249,
51246 Harrachov
Schlosspark Lednice
Spaziergang durch winterlichen Park mit Teichen, Brücken und Minarett.
zamek-lednice.com
Essens
Sechsgängiges Degustationsmenü, seit 2025 mit Michelin-Stern. Im Grenzschlösschen.
essensrestaurant.cz
SAMSTAG
Elbquelle
Der Name ist Programm: Ursprung der Elbe. Stille, Weite, Ruhe auf dem Kamm des mystischen Riesengebirges.
Špindlerův Mlýn 543 51 – Labská louka
Weltcup: Svatý Petr
Hallo, Spindlermühle! Auf zum Wettkampf-Hang. Es geht um Zehntel und Hundertstel!
543 51 Špindlerův Mlýn
Restaurant U Medvěda
Deftig, regional, traditionell – so geht Winter!
umedveda.cz
Day Spa
Genießen in herrlicher Kulisse. Im OREA Resort Horal, Spindlermühle.
orea.cz/de/resort-horal
SONNTAG
Sky Walk
Aussichtssteg über der Winterlandschaft von Dolní Morava. Früh kommen!
56169 Dolní Morava 68
Melori aqua & spa
Neuer äußerst schicker Wellnesspark in Waldumgebung, ideal zum Aufwärmen.
melori.cz
Pustevny
Ein Ausflugsort mit bezaubernder Architektur – das Restaurant Libušín ist prachtvoll.
novylibusin.cz
Fahrt Richtung Brünn
Wer noch einen Halbtag übrig hat: das Stadtzentrum von Brünn ist malerisch. Zum Beispiel der Krautmarkt.
Zelný trh, 60200 Brno
HOTELTIPPS
Orea Resort Horal
Kürzlich renoviert: das Orea Resort in Spindlermühle bietet das volle Programm – von Spa bis Kinderanimation
Spindlermühle, orea.cz/de/resort-horal
Swissôtel Marianske Lazne
Ganz neu im historischen Spa-Städtchen Marienbad: das Swissotel, im Sommer locken Outdoor-Yoga und Rooftop.
Marienbad, all.accor.com
Josefbaude
Geheimtipp! Zauberhafte Bergpension – zwölf Zimmer für zwei bis 4 Personen auf 1.140 Meter.
Spindlermühle, josefovabouda.eu
