4 Tage Tschechien: Die besten Tipps und Adressen in Nordost-Böhmen

DONNERSTAG

Český Krumlov

Altstadt, Schloss – gilt als eine der schönsten Kleinstädte der Welt, früh kommen!

Latrán 1, 38101 Český Krumlov

Egon Schiele Centrum

Galerie und Museum zu Ehren des legendären österreichischen Malers.

esac.cz/cz/egon-schiele-art-centrum

Pilsner Urquell Brauerei

Ab nach Pilsen! Geführte Tour durch Sudhaus & Keller inklusive Bierverkostung.

pilsnerurquell.com/de

Restaurant Salzmann

Ist gut, bleibt gut! Klassisches Bierlokal mit Gulasch & frisch gezapftem Pilsner.

usalzmannu.com