Málaga Guide: Die besten Tipps für Andalusiens Küstenstadt
Vier Tage, viele Routen und Tipps für ein buntes Wochenende in der Küstenstadt Málaga
DONNERSTAG
Am Markt
Die geschichtsträchtige Markthalle Mercado de Atarazanas ist der Bauch von Málaga.
mercadomalaga.es
Beste Fisch-Tapas
Unkompliziert, köstlich und preislich okay: Fisch-Tapas vom El Pescaito de Atarazanas.
Mercado Central, Stand 233
Altstadtbummel
Die historische Altstadt mit der Kathedrale sehen und Málagas Wein in der Stehweinhalle (1840) probieren.
antiguacasadeguardia.com
Brasserie und Feinkost
Ibérico in allen Variationen und Gerichte aus regionalen Produkten.
Lacuevade1900.es
FREITAG
Frühstückslokal
Herrlich altmodisch und typisch spanisch: Im Churreria Amaro gibt es frische Churros.
Calle Keromnes 6
Am Stadtstrand
Am Playa de la Malagueta sonnen und mittags „Espectos“ (Sardinen und Meeresfrüchte auf einem Stock gegrillt).
chiringuito-sicsu.eatbu.com
Hafen-Promenade
Architektonisch top gestaltet mit Schmuck-, Deko- und Kleider-Standeln.
puertomalaga.com
Essen gehen
Fine Dining im Jüdischen Viertel. Traditionell Andalusisches mit Produkten vom Markt.
restaurantkaleja.com
SAMSTAG
Platz an der Sonne
Café Cortado in der Sonne in einem der Bars und Cafés auf der Plaza de la Merced.
visita.malaga.eu
Ins Museum
Besuch der antiken Kulturstätte und Besichtigung des großzügigen Picasso Museums.
museopicassomalaga.org
Zum Sundowner
Aufstieg zur Festung Alcazaba und zum Castillo de Gibralfaro. Blühenden Orangenhaine!
visita.malaga.eu
Das Original besuchen
Legendäre Casa Lola Bar mit köstlichen Tapas. Unbedingt das Original mit den historischem Interieur besuchen.
grupocasalola.com
SONNTAG
Radausflug am Meer
Entlang der Strandpromenade Richtung Nerja in die nahegelegenen Vororte am Meer.
biketoursmalaga.com
Fisch am Meer
Moderne, schlichte Lokal „El Cachaote“ mit Terrasse am Stadtstrand. Fisch und Meeresfrüchte in allen Varianten.
chiringuitoelcachalote.com
Entspannen
Dampfbad und Massage im wunderschönes Hammam Andalus im maurischen Stil.
hammamandalus.com
Noch mehr Tapas
Traditionsreiche Tapas-Bar Bodegas El Pimpi mit viel Flair. Sehr beliebt.
elpimpi.com
HOTELTIPPS
Gran Hotel Miramar
Direkt am Strand mit großzügigem
Pool. Prachtvolles Gebäude, zeitlos-elegante Zimmer mit maurischem Touch.
granhotelmiramarmalaga.com
Hotel Icon Malabar
Neues Boutiquehotel im Künstler-
viertel Soho, nahe des Hafens. Cool gestylt, tolles Frühstück, beste Lage!
iconmalabar.com
El Mantenio
In unmittelbarer Nähe zum Picasso- Museum und zur Festung Alcazaba.
24 Stunden Check-in.
elmantenio.com
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