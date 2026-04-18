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Reise

Málaga Guide: Die besten Tipps für Andalusiens Küstenstadt

Vier Tage, viele Routen und Tipps für ein buntes Wochenende in der Küstenstadt Málaga

18.04.26

DONNERSTAG

Am Markt
Die geschichtsträchtige Markthalle Mercado de Atarazanas ist der Bauch von Málaga. 
mercadomalaga.es

Beste Fisch-Tapas
Unkompliziert, köstlich und preislich okay: Fisch-Tapas vom El Pescaito de Atarazanas.
Mercado Central, Stand 233

Altstadtbummel
Die historische Altstadt mit der Kathedrale sehen und  Málagas Wein in der  Stehweinhalle (1840) probieren.
antiguacasadeguardia.com

Brasserie und Feinkost
Ibérico in allen Variationen und Gerichte aus regionalen Produkten. 
Lacuevade1900.es

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©Seidler Caroline

FREITAG

Frühstückslokal 
Herrlich altmodisch und typisch spanisch: Im Churreria Amaro gibt es frische Churros.
Calle Keromnes 6

Am Stadtstrand
Am Playa de la Malagueta sonnen und mittags „Espectos“ (Sardinen und  Meeresfrüchte auf einem Stock gegrillt).
chiringuito-sicsu.eatbu.com

Hafen-Promenade
Architektonisch top gestaltet  mit Schmuck-, Deko- und Kleider-Standeln.
puertomalaga.com

Essen gehen
Fine Dining im Jüdischen Viertel. Traditionell Andalusisches  mit Produkten vom  Markt. 
restaurantkaleja.com
 

SAMSTAG

Platz an der Sonne
Café Cortado in der Sonne in einem der Bars und Cafés auf der Plaza de la Merced.
visita.malaga.eu

Ins Museum
Besuch der antiken Kulturstätte und Besichtigung des großzügigen Picasso Museums.
museopicassomalaga.org

Zum Sundowner
Aufstieg zur Festung Alcazaba und zum Castillo de Gibralfaro. Blühenden Orangenhaine!
visita.malaga.eu

Das Original besuchen
Legendäre Casa Lola Bar mit köstlichen  Tapas. Unbedingt das Original mit den historischem Interieur besuchen. 
grupocasalola.com
 

SONNTAG 

Radausflug am Meer
Entlang der Strandpromenade Richtung Nerja in die nahegelegenen Vororte am Meer.
biketoursmalaga.com

Fisch am Meer
Moderne, schlichte Lokal „El Cachaote“ mit Terrasse am Stadtstrand. Fisch und Meeresfrüchte in allen Varianten.
chiringuitoelcachalote.com

Entspannen
Dampfbad und Massage im wunderschönes Hammam Andalus im maurischen Stil.
hammamandalus.com

Noch mehr Tapas
Traditionsreiche Tapas-Bar  Bodegas El Pimpi mit viel Flair. Sehr beliebt. 
elpimpi.com
 

HOTELTIPPS

Gran Hotel Miramar  
Direkt am Strand mit großzügigem
Pool. Prachtvolles Gebäude, zeitlos-elegante Zimmer mit maurischem Touch.
granhotelmiramarmalaga.com


Hotel Icon Malabar
Neues Boutiquehotel im Künstler-
viertel Soho, nahe des Hafens. Cool gestylt, tolles Frühstück, beste Lage! 
iconmalabar.com  


El Mantenio
In unmittelbarer Nähe zum Picasso- Museum und zur Festung Alcazaba. 
24 Stunden Check-in.
elmantenio.com

(freizeit.at)  |  Stand:

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