Málaga Guide: Die besten Tipps für Andalusiens Küstenstadt

DONNERSTAG

Am Markt

Die geschichtsträchtige Markthalle Mercado de Atarazanas ist der Bauch von Málaga.

mercadomalaga.es

Beste Fisch-Tapas

Unkompliziert, köstlich und preislich okay: Fisch-Tapas vom El Pescaito de Atarazanas.

Mercado Central, Stand 233

Altstadtbummel

Die historische Altstadt mit der Kathedrale sehen und Málagas Wein in der Stehweinhalle (1840) probieren.

antiguacasadeguardia.com

Brasserie und Feinkost

Ibérico in allen Variationen und Gerichte aus regionalen Produkten.

Lacuevade1900.es