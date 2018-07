Abbruch: Ratte stört Ballettvorführung in Australien

In der australischen Großstadt Adelaide hat eine Ratte die 2.000 Besucher einer Ballettperformance unsanft aus einer Vorstellung von "Dornröschen" getrieben. Kurz vor Schluss fiel in dem Konzerthaus am Mittwochabend der Strom aus, so dass es mit einem Mal völlig dunkel war. Offenbar hatte sich die Ratte durch das Hauptanschlusskabel genagt.

Die Besucher mussten mit Taschenlampen und dem Licht ihrer Handys den Weg nach draußen suchen. Schließlich kam heraus, dass eine Ratte das zentrale Stromkabel des Stadtviertels durchgebissen hatte.