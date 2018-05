Rätselraten um totes Meerestier am Strand von Wales

Eineinhalb Meter lang, halb verwest und bizarr anzusehen: Ein Meerestier, welches am Strand von Rhossili, eine Ortschaft am südwestlichen Ende der walisischen Halbinsel Gower in Großbritannien, angespült wurde, sorgt für Schlagzeilen.

Wie die BBC berichtet, wurde das Tier von Beth Janetta entdeckt, als diese am Mittwochmorgen mit ihren drei Hunden am Strand spazieren ging. Janetta, die in der nahegelegenen Stadt Swansea lebt, teilte das Bild auf Facebook. "Ich war gerade mit meinen Hunden unterwegs, als ich daran vorbeikam. Es sah wie ein ziemlich verwester Meeressäuger aus", sagte die 41-Jährige Wales Online. "Ich habe es auf Facebook gepostet, wo es eine riesige Diskussion ausgelöst hat. Andere Leuten denken, es ist etwas anderes, ein Krokodil zum Beispiel."