Putzen ohne Chemiebomben: Rezepte für saubere Selbermacher

Öko-Reiniger klingen gut, aber können nichts! Für einen richtigen Frühjahrsputz sind Chemiekeulen nötig – heißt es oft.

Ich gestehe, ich bin kein großer Fan davon, zu Kübel und Lappen zu greifen. Am schlimmsten sind die schweren Geschütze in Küche und Bad: Viele herkömmliche Putzmittel reizen so stark, dass ich die Luft beim Sprühen anhalten und den Raum durchlüften muss, bevor ich mich ans Schrubben machen kann. Da will man sich die Warn- und Gefahrenzeichen auf der Rückseite der Mittel gar nicht anschauen.

Putzmittel-Rezepte wie im Kochbuch

Es hat trotzdem eine Weile gedauert, bis ich meine Hemmungen überwunden habe, die Tipps von Inés Hermann in ihrem Buch „Grüner Putzen“ (freya Verlag, 14,90 €) auszuprobieren. Darin hat sie Rezepte für Reinigungsmittel gesammelt und nach Einsatzorten vom Bad über Küche bis hin zu Fenster, Wäsche und Lederpflege sortiert. Nach Vorbild guter Kochbücher werden in den ersten Kapiteln die Zutaten und ihre Eigenheiten erklärt: Natron hilft gegen Kalk, hartnäckige Fettflecken und Schimmel. Efeu und Birkenblätter eignen sich zum Geschirrspülen oder auch für Feinwäsche.

Viele Ingredienzien findet man in den meisten Haushalten, manche bekommt man in der Drogerie oder muss sie bestellen (im Buch erfährt man, wo).

Von WC-Tabs bis zur Möbelpolitur

Meine ersten Schritte habe ich mit einem Zitrus-Essig-Reiniger aus Essig und Zitronenschalen gemacht (muss 1-2 Wochen ziehen). Mit etwas Betain (ein Tensid) wird daraus ein herrlich duftender Küchenreiniger.