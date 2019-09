"Serien zeigen das Familienleben echter als die Realität"

Die Eltern am Bildschirm sind manchmal auch abschreckende Beispiele.

Das schafft ein Bewusststein, was es alles gibt. Wie eine Situation eskaliert, man kann sich das nicht vorstellen, bis man selbst drinsteckt, etwa Pubertät oder schreiende Babys.

Oft erkennt man sich selbst in den Szenen.

Es geht um Probleme, die jeden treffen, aber die anderen geben es nicht zu. Es könnte sich aus diesen Serien ein kollektives Verstehen herauskristallisieren. Dass das Bild vom zufriedenen Baby in seiner rosaroten oder hellblauen Decke eben nicht zutrifft, das andere Mütter gerne vermitteln wollen. Wenn Eltern schon in den ersten Wochen sagen, ihr Kind ist so brav, dann muss ich schmunzeln. Man vergönnt jedem, dass es gut schläft, aber die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Die anderen Eltern wollen einem diese Bilder vorenthalten, weil sie unter Druck stehen, perfekt zu sein. Die Serien zeigen die Realität echter als das Leben. Im Film sieht man es so, wie es wirklich ist.

In Workin' Moms" reden sie über wunde Brustwarzen und andere Stillprobleme.

Die Serien zeigen das Leben offener als in jeder Freundesgruppe. Unter Müttern wird oft von anderen kritisiert, Marke „Was du stillst nicht???“ In den Serien sind Probleme lustig dargestellt und überspitzt, aber das gibt es wirklich. Es könnte ein Ansporn sein, vom Perfektionsimus Abstand zu nehmen. Wenn man dort sieht, dass es den anderen schlecht geht, geht es mir besser.