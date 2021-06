Das Ende des positiven Denkens

Oettingen

Davon zu träumen, wie sich ein Herzenswunsch erfüllt, vermittelt ein warmes Gefühl der Zufriedenheit. "Und so kann man in ausweglosen Situationen ausharren, durchhalten und Hoffnung schöpfen", analysiert. "Was ich mit positiven Träumen und Wünschen aber nicht schaffe: Wenn Handeln gefragt ist, ein herausforderndes Ziel erreichen. Denn ich werde nicht die notwendige Energie aufbringen, um die Hindernisse aus dem Weg zu räumen."

Der Kult um den Optimismus ist weder neu noch typisch amerikanisch: Als wichtiger Vertreter darf Martin Seligman, der Erfinder der "positiven Psychologie" und Autor von Büchern wie Pessimisten küsst man nicht gelten.

Als Oettingen in den späten 1980er-Jahren nach Amerika kam, war die psychologische Forschung auf Erwartungen ausgerichtet, also die Einschätzung der Erfolgschancen. Sind die Erwartungen hoch, spricht man von Optimismus, sind sie niedrig, von Pessimismus.

"Es wurde aber nicht zwischen Hoffnung und Optimismus unterschieden", sagt sie. "Das hat mich beunruhigt und war der Anfang meines Interesses am positiven Denken. Von Hoffnung sprechen wir, wenn die Chancen schlecht stehen und wir trotzdem positiv in die Zukunft sehen. So kam ich auf die Idee, den Einfluss von Wunschträumen und positiven Fantasien zu untersuchen."