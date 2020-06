Prototyp eines künstlichen Auges implantiert

Der Prototyp soll die Grundlage für das erste bionische Auge bilden, bei dem eine organische Fehlfunktion mittels technischer Sensorik überbrückt wird. Das kleine Gerät wurde nach Angaben von BVA auf die kaputte Netzhaut der sehbehinderten Dianne Ashworth implantiert. Die Netzhaut ist der Teil des Auges, wo das von der Linse und anderen vorgelagerten Schichten gefilterte Bild zu Nervenimpulsen gewandelt und an das Gehirn übermittelt wird.



Prototype mit 24 Elektroden

Das implantierte Gerät enthält 24 Elektroden, die diese Funktion übernehmen sollen. Die Chirurgin Penny Allen bezeichnete das Gerät als „weltweit erstes“ seiner Art. Die Technik könnte sowohl bei angeborenen Erblindungen angewandt werden, als auch bei späteren Erkrankungen, etwa bei altersbedingten Rückbildungen der Netzhaut.

Der implantierte Prototyp funktioniert bislang nur unter Aufsicht im Labor. Die ersten Tests seien aber sehr zufriedenstellend verlaufen, teilten die Forscher mit. Sie habe nicht gewusst, was sie erwarten solle, erklärte Ashworth selbst. „Plötzlich sah ich einen kleinen Blitz, es war erstaunlich.“ Richtig sehen kann die Patientin mit dem Gerät bislang allerdings noch nicht.



In Zukunft 1024 Elektroden

Die Forscher stimulieren im Labor die Elektroden, um herauszufinden, was diese für Bilder in Ashworths Kopf entstehen lassen. Eine Art „Sicht-Prozessor“ zeigt den Forschern, was Ashworth sieht. So könne ermittelt werden, wie das Gehirn die von den Elektroden weitergeleiteten Informationen „interpretiert“, sagte einer der leitenden Wissenschafter, Rob Shepherd.



Das Konsortium arbeitet derzeit an künstlichen Augen mit 98 Elektroden, wodurch große Objekte sichtbar werden sollen. Geräte mit 1.024 Elektroden sollen sogar scharfes Sehen ermöglichen. Die Forscher gehen davon aus, dass diese Geräte ihren Nutzern das Lesen und das Erkennen von Gesichtern ermöglichen. Die bisherigen Ergebnisse machten die Forscher zuversichtlich, mit der Weiterentwicklung eine „brauchbare Sicht“ zu erreichen, erklärte der BVA-Vorsitzende David Pennington.