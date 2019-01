Prominente Geschwister: Seite an Seite im Rampenlicht

Lukas, Willi und Peter Resetarits

Der Name Resetarits ist eine Konstante in der heimischen Medien- und Kulturszene: Lukas (71), der älteste der drei Brüder, ist einer der erfolgreichsten Kabarettisten des Landes, Willi (70) wurde als Ostbahn-Kurti zur lebenden Musik-Legende. Die Laufbahn von Nachzügler Peter (58) – er studierte Jus und verantwortet die ORF-Sendungen „Am Schauplatz“ und „Bürgeranwalt“ – wirkt da fast schon gewöhnlich.

Kein Zufall, wie der Letztgeborene dem KURIER erzählt: „Ich habe schon als Fünfjähriger Brüder mit langen Haaren erlebt, die bei Popgruppen mitgespielt haben. Die Eltern waren unglücklich darüber und sahen in mir ihre letzte Chance. Ich musste versprechen, dass ich einen ordentlichen Beruf erlerne, keine Popgruppe gründe und die Haare nicht lang wachsen lasse, damit ich ihnen keine Schande mache. Sie konnten ja nicht ahnen, dass meine Brüder damit so erfolgreich werden.“

Lukas und Willi erfüllten die Rolle der großen Brüder mit Bravour. „Ich habe sie immer bewundert“, schwärmt Peter. „Für mich waren sie so etwas wie Vaterbrüder, sie haben mich miterzogen.“ Willi, der auf Lehramt studierte, erklärte seinem zwölf Jahre jüngeren Bruder die Welt, nahm ihn mit zu Ausstellungen und versorgte ihn mit Büchern und Schallplatten.

Lukas, der Erstgeborene, fungierte als Beschützer: „Wenn ich mit ihm Fußball gespielt habe und ich wurde gefoult, habe ich noch im Fallen geschrien ‚Es war eh nichts!‘, weil ich gewusst habe, der Lukas wird den sofort zur Rede stellen.“

Allen Unterschieden zum Trotz entwickelte sich über die Jahrzehnte eine innige Verbundenheit. Heute trifft sich die Großfamilie bei Geburtstagsfeiern, die nach Sternzeichen geordnet sind – Fischefest, Löwenfest, Schützenfest. Gemeinsame Werte lassen die ungleichen Brüder zusammenhalten: „Das klingt vielleicht pathetisch – aber was uns eint, ist eine gewisse Menschlichkeit, eine Toleranz, eine Solidarität mit denen, die es nicht so gut haben. Wir kommen selber aus einer Gegend im zehnten Bezirk, wo nicht gerade die Reichen gewohnt haben. Als Burgenlandkroaten in Wien wissen wir, wie es ist, wenn man in der Außenseiterrolle ist. Das hat uns geprägt, alle drei.“