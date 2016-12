Profi-Snowboarder: "Angst hält uns am Leben"

Der Plot klingt toll. Travis Rice, einer der besten Profi-Snowboarder der Welt, von vielen „Godfather of Snowboard“ genannt (siehe Interview nächste Seite), macht sich in seinem neuen Actionsport-Film „The Fourth Phase“ auf den Weg, dem nordpazifischen Wasserstrom zu folgen. Schließlich ist Wasser das Element, das den Gewinner des „Air & Style Contest“ 2006 in München und Besitzer eines Segelbootes am meisten beschäftigt. Von der Westküste der USA geht es im Uhrzeigersinn nach Japan, Russland und über Alaska wieder zurück zur Westküste der USA. Jeder Ort wird begleitet von den besten Snowboard-Fahrten und -Sprüngen, die der Actionsportfilm-Markt derzeit zu bieten hat. Auch dank modernster Technik. Warum Rice seinen Film aber „The Fourth Phase“ nennt, hat er der im Gespräch zwar zu erklären versucht, diese Auflösung bleibt er aber im Film weitgehend schuldig.

Der Titel basiert auf dem Buch „The Fourth Phase of Water“ des US-Wissenschafters Gerhard Pollack, der von einem vierten Aggregatzustand des Wassers neben fest, flüssig und gasförmig ausgeht. Pollacks Meinung nach lassen sich nicht alle Eigenschaften von Wasser mit den drei gemeinhin bekannten Erscheinungsformen erklären. Beim vierten Zustand handelt es sich laut Pollack um strukturiertes Wasser, in dem Moleküle nicht zufällig organisiert, sondern in einem flüssigen Kristall aufgereiht sind. Wohl zu kompliziert für einen Sportfilm, in dem die Protagonisten von der Beschaffenheit des Schnees schwärmen und am häufigsten auf passendes Wetter warten – um dann von Helis oder Snowmobiles zum Ausgangsort ihrer spektakulären Shows gebracht werden. Eine Möglichkeit, ein Abenteuer zu erleben, bei dem dann aber die Geschichte auf der Strecke bleibt. Das spürt man auch im Film, dessen Landschafts- und Sportaufnahmen zwar über vieles hinwegtrösten, aber doch ein Gefühl der Leere hinterlassen. Man will mehr: Abenteuer, Anstrengung und Geschichten – über die Strapazen, die Pionierleistungen an und für sich mit sich bringen (sollten).