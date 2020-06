Problematik: Apps am Firmenhandy

Apps auf Firmen-Smartphones generell zu verbieten, hielt der Kapsch-Experte für keine gute Idee. „Man sollte eigentlich vor allem schauen, welche Apps wirklich sicherheitskritisch sind. Wenn man die Funktionalität von Smartphones zu sehr beschränkt, nimmt man dem Nutzer sonst die ganze Usability weg. Davon lebt ein Smartphone aber“, so Bachlechner. Notwendig seien Beschneidungen etwa dann, wenn jemand in einer Entwicklungsabteilung eines Unternehmens sitzt, an dem neue Produkte entstehen. „Hier gibt es etwa die Möglichkeit, die Kamera zu deaktivieren. Das kann man zentral steuern und macht in so einem Fall durchaus Sinn.“



Doch was wäre in dem Fall, wenn ein Mitarbeiter sein eigenes Smartphone in die Firma mitbringt? Auch „Bring your own device“ liegt hoch im Trend. „Wenn jemand sein eigenes Endgerät verwenden will, bietet man ihm die Integrationsmöglichkeit an und unterstützt ihn dabei. Man darf als Unternehmen einen Mitarbeiter einfach nicht dazu zwingen, auf sein eigenes Gerät zu setzen, sonst hat man hier eine Patt-Situation“, sagte Bachlechner.