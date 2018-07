Pressekonferenz zu Putin: Trump zeigt versehentlich Notizen

Erkennbar ist auch, dass Trump offenbar einen Satz aus seinen Unterlagen gestrichen hatte, wie CNBC-Reporterin Christina Wilkie auf Twitter anmerkte. Demnach sei der einzige Satz, den Trump aus den vorbereiteten Dokumenten entfernt hatte, die Zeile "anyone involved in that meddling to justice" ("Jeder, der in die Einmischung involviert war, zur Rechenschaft zu ziehen") gewesen. Ein Aspekt, auf den der US-Präsident offenbar nicht hinweisen wollte und dies auch nicht tat. Den Reportern sagte er: "I accept our intelligence community's conclusion that Russia's meddling in the 2016 election took place. Could be other people also. There's a lot of people out there. There was no collusion at all, and people have seen that, and they've seen it strongly."