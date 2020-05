Schule des Lebens

Hunde lernen ihr Leben lang, das gilt für Sitten wie für Unsitten. Das Fundament ihres Verhaltens wird jedoch in der dritten bis zur zwölften Woche gelegt, die Phase prägt die Haustiere nachhaltig. „Züchter und Halter müssen darauf achten, dass Vierbeiner positive Erfahrungen machen“, sagt Schmitzberger. Bei kurzen Ausflügen kann der Liebling das Einkaufszentrum kennen lernen, er darf im Kindergarten unbedrängt schnuppern und im Auto eine langsame Runde mitfahren. Er nimmt den Bahnhof vorsichtig in Augenschein und trifft Kollegen beim Gassi-Gehen an der Leine. „Wichtig ist, den Hund nicht zu überfordern. Er soll nicht jeden Tag an eine neue Situation gewöhnt werden“, rät die Expertin. Negative Eindrücke sollen dem Vierbeiner erspart bleiben.

Am schnellsten begreifen Hunde, wenn erwünschtes Verhalten belohnt wird. Sicherheit in der Situation trägt zur Merkfähigkeit bei. Streicheln und Spiel schaffen positive Verknüpfung, Leckerlis verführen zum Folgen. „Der Vierbeiner muss immer die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen“, erklärt Schmitzberger. Daheim steht für die Auszeit sein Körbchen bereit, auswärts nimmt Ausweichen Stress aus der Situation. Dreht der Hund den Kopf zur Seite, wendet er den Körper ab, wedelt er geduckt mit dem Schwanz, deuten diese Signale auf Unbehagen hin. Zeit, aus der unangenehmen Situation hinauszugehen. Raum geben und Pausen einlegen, deeskalieren.

Völlig fehl am Platz sind Strafen. Wassersprühflaschen, Leine-Reißen und Gewalt sind keine zielführenden Erziehungsmaßnahmen. „Das geht nach hinten los“, sagt die Mitarbeiterin der Tierärztlichen Ordination Tiergarten Schönbrunn: Akzeptiert der Hund, dass seine Frühwarnzeichen wie Zähnefletschen und Knurren bei Strafe verboten sind, unterdrückt er sie – solange, bis er in einer ausweglosen Lage sofort zuschnappt. Vierbeiner in der erlernten Hilflosigkeit sind unberechenbar. Schmitzberger: „Besitzer müssen erkennen, wann ihr Haustier Angst hat oder sich unbehaglich fühlt, und dann richtig reagieren.“ Auch aufgeregtes Herumrennen, Hochspringen und Hyperaktivität weisen auf eine psychische Überlastung hin.