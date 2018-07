Portugals Parlament beschloss erleichterte Geschlechtsänderung

In Portugal sollen Menschen künftig von ihrem 16. Lebensjahr an ihren Namen und ihr Geschlecht ändern können, ohne eine Identitätsstörung belegen zu müssen. Portugal werde so das sechste Land in Europa, das das Selbstbestimmungsrecht von Transgender garantiere, sagte die Linksblock-Abgeordnete Sandra Cunha am Donnerstagabend nach der Abstimmung im Parlament in Lissabon.

Ähnliche Gesetze gibt es bereits in Dänemark, Malta, Schweden, Irland und Norwegen. Gemäß eines Gesetzes, das seit 2011 in Kraft ist, müssen Transgender in Portugal bisher ein medizinisches Gutachten vorlegen, das ihnen eine "Geschlechtsidentitätsstörung" bescheinigt, bevor sie ihr eingetragenes Geschlecht ändern können. "Kein Mensch braucht einen Dritten, um zu wissen, ob er ein Mann oder eine Frau, ein Bursche oder ein Mädchen ist", argumentierte Cunha bei der Debatte, die der Abstimmung vorausging.