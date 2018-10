Popstar Sinead O'Connor tritt zum Islam über

Erst im vergangenen Jahr hatte sich die Musikerin in Magda Davitt umbenannt. O'Connor war 1990 mit ihrer Version des Prince-Songs "Nothing Compares 2 U" weltberühmt geworden, machte danach aber eher durch Skandale und verstörende Aktionen von sich reden. Den Anfang machte sie schon 1992, als sie bei einem Fernsehauftritt in den USA ein Bild des damaligen Papstes Johannes Paul II. zerriss.