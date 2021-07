Pokémon Go: Minenfelder, Leichenfunde und ein Todesfall

Tödlich endete Pokémon Go für einen Jugendlichen in Guatemala: Er wurde während der Jagd von einem Fahrzeug aus erschossen. So weit kann es in Saudi-Arabien nicht kommen. Dort wurde die App als Glücksspiel eingestuft, was im Islam verboten ist. Drei Männer wurden beim Spielen erwischt und festgenommen. Ebenfalls nicht jagen dürfen indonesische Polizisten und Marinemitglieder – aus Sorge, sie könnten den Dienst am Staat vernachlässigen.

In Österreich sind die Zentralfriedhöfe Wien und Graz beliebte Kampfarenen. Graz beantragte eine Löschung der Spielstätte, in Wien bat man Spieler, keine Gräber zu betreten. Sollte jemandem die Monstersuche zu stressig – oder gefährlich – werden: In den USA ist eine Firma geplant, die für ihre Kunden auf die Jagd geht.