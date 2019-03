Pinguine gerettet: Dürfen Tierfilmer in die Natur eingreifen?

Grundsatzfrage

Es ist nicht das erste Mal, dass die Debatte rund um das Eingreifen von Tierfilmern in den Lauf der Natur aufflammt.

Im Jahr 2016 sorgte die Fortsetzung der legendären BBC-Dokumentarfilmreihe "Planet Earth" online für Diskussionen. In einer Episode wurde den Zusehern der Einfluss des Menschen auf das Tierreich vor Augen geführt. Besonders tragisch: Auf Barbados werden frisch geschlüpfte Meeresschildkröten durch grelle Lichter an Land verleitet, sich nicht zum, sondern weg vom Meer zu bewegen. Obwohl die im Sand geschlüpften Schildkröten instinktiv das Wasser suchen, werden sie von der Beleuchtung derart irritiert, dass sie in die falsche Richtung kriechen.

Am Ende des Strandes angekommen, verenden sie im Kanal oder werden von Autos überfahren. Nur eine aus fünf Baby-Schildkröten überlebt nach dem Schlüpfen.

Nach der Ausstrahlung äußerten zahllose Zuseher auf Twitter ihre Betroffenheit und Sorgen über die Tiere. Die BBC verkündete schließlich in einem Tweet, dass "alle Schildkrötenbabys, die im Zuge der Dreharbeiten gefilmt oder gesehen wurden, zurück ins Meer gebracht" wurden.

Damit richtete man sich gegen die von Natur- und Tierdokumentarfilmern vertretene Ansicht, nicht in das Leben (und Leid) der Tiere einzugreifen. Auch der britische Tierfilmer und Naturforscher Sir David Attenborough, Erzähler der Dokumentarfilmreihe, sagte einst in einem Interview: "Wenn man ein Kameramann ist, dann ist man dazu ausgebildet ein Beobachter zu sein, ein Unbeteiligter. Das ist sehr wichtig." Als Naturfilmer in Aktion zu treten und in das Leben der Tiere einzugreifen, würde die Dinge lediglich verschlimmern. "Natürlich sieht man grausame Sachen, aber man kann nichts dagegen tun", so Attenborough.