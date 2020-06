Pilotprojekt: NFC-Smartphone als Schlüssel

Ob Near Field Communication ( NFC) als Schlüsselersatz taugt, wurde in den vergangenen Wochen an der TU Wien erkundet. Die technische Universität hat gemeinsam mit A1, dem Schloss-Hersteller EVVA, dem Forschungs- und Entwicklungs-Dienstleister RISE und Sony das Pilotprojekt "AirKey" durchgeführt, bei dem die praktische Anwendbarkeit eines Zutrittssystems mit Smartphone und integriertem NFC-Chip getestet wurde.



Bei "AirKey" werden Zutrittscodes im NFC-Chip einer A1-SIM-Karte gespeichert. Durch bloßes Hinhalten an einen Tür-Sensor kann man damit Türen öffnen - oder auch nicht, entsprechend den erteilten Zutrittsrechten. Letzteres wäre ein klarer Vorteil eines NFC-Zutrittssystems, lassen sich doch individuelle Kriterien für einen Benutzer zuordnen.